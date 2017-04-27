Штаб Северного флота защитят от нападения

28 Апреля 2017 года, 08:35

СЕВЕРОМОРСК/ 28 апреля/ БИ-ПОРТ - Сегодня в течение дня на территории штаба Северного флота состоится тренировка личного состава центра обеспечения управления СФ. Бойцы роты охраны в очередной раз отработают организацию обороны объекта. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе Северного флота.

В процессе выполнения учебно-тренировочных мероприятий по противодействию террористической атаке будут активно применяться холостые боеприпасы к автоматам Калашникова АК-74 и средства имитации – ручные дымовые гранаты РГД-2Б.

Также состоится проверка дежурно-вахтенной службы по организации охраны и обороны штаба Северного флота.