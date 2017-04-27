Матери мурманчанки, пострадавшей при взрыве в метро Петербурга, выплатят материальную помощь

28 Апреля 2017 года, 09:43

МУРМАНСК/ 28 апреля/ БИ-ПОРТ – Правительство Мурманской области постановило выделить из резервного фонда 172 414 рублей на оказание единовременной материальной помощи Галине Кожиной – матери Марины Кочуновой, зарегистрированной в Мурманской области и пострадавшей во время взрыва в Санкт-Петербурге.

Министерству социального развития региона поручено выплатить материальную помощь и в срок до 1 сентября предоставить в Министерство финансов отчет о целевом расходовании выделенных средств.

3 апреля в вагоне поезда метро в Петербурге произошел взрыв, на месте погибли 11 человек. Следственный комитет России установил, что взрыв инициировал террорист-смертник. Позже число жертв теракта достигло 15 человек. Акции памяти и скорби по погибшим и пострадавшим прошли во многих городах России, включая Мурманск.

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