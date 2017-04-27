Власти Архангельска надеются на возобновления рейса Архангельск-Мурманск-Тромсе

28 Апреля 2017 года, 10:15

АРХАНГЕЛЬСК/ 28 апреля/ БИ-ПОРТ — Власти Архангельской области надеются на возобновление воздушного сообщения с Мурманском и Тромсе, об этом заявил глава региона Игорь Орлов на международной конференции Баренц Пресс.

«Мы надеемся на возобновление маршрута Архангельск-Мурманск-Тромсе. Вопрос обсуждался с министром иностранных дел Норвегии Бёрге Бренде на форуме «Арктика — территория диалога», - отметил Орлов.

Напомним, что переговоры о возобновлении полётов по маршруту ведутся в течение длительного времени, однако пока стороны не достигли конкретных результатов.