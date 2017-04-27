Назначен начальник УМВД России по г. Мурманску

28 Апреля 2017 года, 11:00

МУРМАНСК/ 28 апреля - Приказом УМВД России по Мурманской области Алексей Валерьевич Вилков назначен начальником управления МВД России по городу Мурманску с 24 апреля текущего года. Ранее подполковник полиции Вилков занимал должность начальника Межмуниципального отдела МВД России «Полярнозоринский».

Представляя коллективу городского управления нового руководителя, заместитель начальника УМВД России по Мурманской области - начальник полиции Сергей Приходько отметил, что Алексей Валерьевич за годы службы зарекомендовал себя как профессиональный и грамотный руководитель. По итогам 2016 года возглавляемый им Межмуниципальный отдел МВД России «Полярнозоринский» занял первое место среди всех территориальных отделов полиции Заполярья, а подполковник Вилков по итогам индивидуальных соревнования был признан лучшим начальником территориального отдела полиции Мурманской области.

Назначение на должность начальника городского управления ставит перед Алексеем Валерьевичем новые задачи, так как основная часть населения Мурманской области проживает на территории областного центра. Задача городского управления – обеспечить правопорядок и безопасность жителей столицы Заполярья. Руководство областного управления МВД России уверено, что подполковник Вилков достойно выполнит все поставленные задачи.

Алексей Валерьевич Вилков проходит службу в органах внутренних дел с мая 1997 года. В сентябре 1997 года был назначен на должность участкового инспектора милиции ОВД ЗАТО г. Североморск. В разное время занимал должности дознавателя, оперуполномоченного отдела уголовного розыска, начальника отделения по раскрытию имущественных преступлений отдела уголовного розыска, начальника отдела уголовного розыска. В сентябре 2012 года занял должность заместитель начальника отдела – начальника полиции МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной. В декабре 2015 года получил назначение в г. Полярные Зори на должность начальника Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Полярнозоринский».

За время службы неоднократно поощрялся руководством МВД России, имеет ведомственные награды. Женат, воспитывает сына.

Стоит отметить, что полковник полиции Вячеслав Владимирович Рыманов, занимавший ранее должность начальника УМВД России по г. Мурманску, приказом УМВД России по Мурманской области назначен на должность заместителя начальника полиции УМВД России по Мурманской области по охране общественного порядка.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации УРЛС УМВД России по Мурманской области)