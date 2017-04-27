Железная дорога соединит Соликамск, Сыктывкар, Архангельск и Мурманск

28 Апреля 2017 года, 10:40

АРХАНГЕЛЬСК/ 28 апреля/ БИ-ПОРТ — В рамках соглашения китайской компании Poly International и Мурманской и Архангельской областей, а также Пермского края и республики Коми планируется реализация программы комплексного промышленного и инфраструктурного развития.

«Инфраструктурной основой программы является строительство новой железной дороги Соликамск-Сыктывкар-Архангельск-Мурманск, а также нового глубоководного порта», - рассказал губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

Напомним, что китайская компания заключила договор с Мурманской областью в конце марта этого года. В рамках сотрудничества внимание будет также уделено программе комплексного развития МТУ.