Утвержден новый состав Совета представителей коренных малочисленных народов Севера

28 Апреля 2017 года, 11:15

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 28 апреля/ БИ-ПОРТ - Утвержден состав Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при Правительстве Мурманской области. Соответствующее постановление подписала Марина Ковтун.

В состав Совета вошли 12 человек, в том числе девять представителей саамских общин, заместитель губернатора Мурманской области Анатолий Векшин, представитель Общественной палаты Мурманской области Александр Кобелев и депутат Государственной Думы Алексей Лященко.

Постановление вступает в силу с 27 мая 2017 года.