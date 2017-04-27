«Олкон» участвует во Всемирном дне охраны труда

28 Апреля 2017 года, 11:27

ОЛЕНЕГОРСК/ 28 апреля/ БИ-ПОРТ - Оленегорский горно-обогатительный комбинат «Северстали» в рамках Всемирного дня охраны труда проводит для своих работников сразу несколько конкурсов, посвященных теме безопасности.

За месяц до праздника коллективы цехов заполнили анкеты о замеченных опасных ситуациях на производстве, предложив свои варианты решения проблемы. Авторы наиболее ценных из них получат призы. Накануне праздника во всех цехах «Олкона» работники приняли участие в лотерее, ответив на вопросы, посвященные охране труда. Административно-бытовые комплексы комбината украсили творческие работы сотрудников на тему дорожно-транспортных происшествий. Еще одной важной акцией в рамках праздника стали аудиты в цехах, которые провели руководители совместно с рабочими. Они выявляли опасности, об устранении которых начальники тут же принимали решение.

«Безопасность труда – это ценность компании «Северсталь» и приоритет в нашей работе, - отмечает руководитель службы охраны труда и промышленной безопасности «Олкона» Николай Якимов. – Именно поэтому мы уделяем большое внимание не только устранению очагов опасности, но и формированию культуры безопасного поведения на производстве: проводим творческие конкурсы, викторины, которые привлекают внимание наших работников».

Отметим, что в минувшем году «Олкон» инвестировал в безопасность и охрану труда около 108 млн рублей. Почти половина этих средств была направлена на обеспечение работников спецодеждой. Наиболее значимым техническим мероприятием в этой части стала установка ограждений нового типа на конвейерах дробильно-обогатительной фабрики.

Технические и организационные мероприятия в области охраны труда и промбезопасности помогли снизить уровень травматизма на «Олконе» за последние пять лет в три раза.