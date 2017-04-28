Старший электромеханик атомного ледокола «Таймыр» стал «человеком года Росатома»

28 Апреля 2017 года, 11:35

РОССИЯ/ 28 апреля/ БИ-ПОРТ - В Москве подвели итоги конкурса «Человек года Росатома», который проводится с 2013 года. Он включает в себя свыше 50 номинаций, среди которых дивизиональные, общекорпоративные профессии и специальные номинации генерального директора Госкорпорации «Росатом».

В 2016 году номинация «Электромеханик судов с ЯЭУ» была создана специально для моряков атомного ледокольного флота. В этой номинации победителем признан старший электромеханик атомного ледокола «Таймыр» ФГУП «Атомфлот» Иван Трофимов. За плечами высококвалифицированного специалиста 14 лет работы на атомных ледоколах «Арктика», «Вайгач» и «Таймыр». Номинантами премии «Человека года Росатома - 2016» стали 2-й электромеханик атомохода «50 лет Победы» Игорь Люсин и старший вахтенный электромеханик атомного лихтеровоза-контейнеровоза «Севморпуть» Тимур Шабакаев.

В прошлом году «Человек года Росатома» получил старший механик АППУ атомного ледокола «Ямал» Иван Попов. Генеральным директором ФГУП «Атомфлот» Вячеславом Рукшей было принято решение о назначении победителя главным инженером-механиком атомохода «Ямал».