Росгвардия провела тактико-специальную тренировку в Кандалакше

28 Апреля 2017 года, 12:12

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 28 апреля/ БИ-ПОРТ - В Мурманской области сотрудники Росгвардии провели тактико-специальную тренировку. Она заключалась в передислокации мобильного Комплекса инженерно-технических средств систем физической защиты из Мурманска в порт Кандалакши. Об этом сообщает Росгвардия Мурманской области.

В рамках тренировки в Кандалакшском морском торговом порту отработаны вопросы взаимодействия при обеспечении охраны мест стоянок судов с ядерной энергетической установкой. По легенде, на территорию порта по поддельному паспорту пытается проникнуть злоумышленник. После проверки документов и выявления факта использования подложного документа сотрудники служб провели мероприятия по задержанию нарушителя.

Регулярно проводимые в подразделениях вневедомственной охраны учения и тренировки позволяют сотрудникам Росгвардии совершенствовать навыки и поддерживать высокий уровень профессиональной подготовки.