Нелегальных мигрантов начнут депортировать из России за их счет

28 Апреля 2017 года, 13:00

РОССИЯ/ 28 апреля/ БИ-ПОРТ – Иностранные граждане, совершившие незначительное нарушение, смогут избежать депортации. В МВД России разрабатывается законопроект, который предложит альтернативу нелегальным мигрантам. Им не придется ожидать «выдворения» из России в специальных учреждениях, если они самостоятельно купят билет и покинут страну под надзором полиции. Предполагается, что в таком случае срок запрета на въезд для них сократится.

«Если нарушитель отправится на поезде, полицейские проследят, что он сел в вагон. Когда иностранец пересечет границу, данные об этом поступят в миграционные органы МВД. С авиаперелетом проще – достаточно проводить его до самолета», – рассказал «Известиям» председатель комиссии президентского СПЧ по миграционной политике Евгений Бобров.

Для принятия положения в Административный кодекс и закон о правовом положении иностранцев придется вносить поправки, но такое решение позволит сэкономить – на содержание каждого гражданина, ожидающего депортации, ежемесячно тратится порядка 20 тысяч рублей. Только за три месяца 2017 года сотрудниками МВД было направлено 38 тысяч представлений о запрете. В прошлом году всего было вынесено 229 тысяч таких представлений.

Фото: r55.fssprus.ru