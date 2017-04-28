Порядка 65% дорог Мурманской области находятся в ненормативном состоянии

28 Апреля 2017 года, 11:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 28 апреля/ БИ-ПОРТ – В 2016 году ситуация с аварийностью на дорогах осложнилась, сократить количество ДТП не удалось, сообщил врио начальника Управления ГИБДД Управления МВД России по Мурманской области Александр Усс.

«Увеличилось количество ДТП на 11,7%, погибших – на 8,9%, раненых – на 15,4%», - рассказал Усс, добавив, что основной причиной является человеческий фактор. Это, как правило, выезд на встречную полосу и превышение скорости. Предупреждению таких ДТП уделяется особое внимание.

В 444 случаях ДТП зафиксированы недостатки улично-дорожной сети, спровоцировавшие аварию. Министр транспорта Мурманской области Дмитрий Соснин отметил, что порядка 65% региональных дорог находятся в ненормативном состоянии.

«Мы планируем продолжать развитие системы фото- и видеофиксации, провести реконструкцию девяти остановочных пунктов, отстроить тротуар у дороги Кола-Выходной. Запланировано устройство стационарного освещения порядка 10,5 км и обустройство 16 км дорожного ограждения барьерного типа», – сказал Соснин.