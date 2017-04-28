Власти Архангельской области не ограничивают местные СМИ

28 Апреля 2017 года, 17:05

МУРМАНСК/ 28 апреля/ БИ-ПОРТ — В Архангельской области нет ограничений свободы слова для СМИ, об этом заявил глава региона Игорь Орлов.

Отмечая на вопросы журналиста Barents Observer, Орлов отметил, что считает сложившийся между органами власти и средствами массовой информации уровень отношений соответствующим российской Конституции.

«Я считаю, что мы даже позволяем «раздвигать» рамки тех возможностей, которые есть сегодня, в соответствии с нашим законодательством, для того, чтобы не просто дать высказаться, а получить более широкий спектр реакций, знаний на то, что делает власть, чтобы более взвешенно и предметно реагировать на все те ожидания, которые существуют у жителей. Никаких возможностей каким-либо образом ограничивать СМИ у нас не существует», - отметил Орлов.

Напомним, что результаты прошлогодних медиаисследований показали, что в Мурманской области установился нулевой уровень критики властей. В целом в этом году Россия заняла 148 место по уровню свободы слова.