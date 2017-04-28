«Нордавиа» проводит акцию «По местам боевой славы»

28 Апреля 2017 года, 12:00

РОССИЯ/ 28 апреля/ БИ-ПОРТ – Авиакомпания «Нордавиа» в преддверии Дня Победы проводит специальную акцию «По местам боевой славы».

Акция распространяется на ветеранов и инвалидов Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг., родившихся до 1940 года включительно, из числа лиц, указанных в пп.1. п.1 ст.2 и ст.4 Федерального закона «О ветеранах», являющихся гражданами России либо гражданами иных государств.

В рамках акции этим гражданам предоставляется авиабилет на любой из регулярных рейсов «Нордавиа» со скидкой 100% от тарифа без оплаты топливного сбора и иных сборов. Приобрести билеты по акции можно с 20 апреля по 14 мая (включительно) в собственных офисах продаж «Нордавиа» или в аккредитованных агентствах.

Перевозка в рамках акции возможна только с 6 по 14 мая включительно. Изменение даты вылета разрешается без взимания дополнительных сборов, а новая дата вылета должна попадать в период действия акции.

Для оформления авиабилетов со скидкой нужен паспорт гражданина России (иностранцам – документ, подтверждающий вид на жительство на территории России) и удостоверение ветерана Великой Отечественной войны установленного образца с обязательным указанием статей 14, 15 или 17 Федерального закона «О ветеранах», а также их ксерокопии.

Лица, сопровождающие таких пассажиров, перевозятся с применением скидки 50% от нормального тарифа экономического класса YOW, или по опубликованным тарифам доступным на момент оформления, без скидки.

Для ветеранов, вылетающих в или из аэропорта Домодедово с 4 по 12 мая предоставляется бесплатное обслуживание в зале VIP, а также будут созданы комфортные условия пребывания, услуги регистрации и оформления багажа, сопровождение до борта ВС по вылету и встреча по прилету, доставка комфортабельным транспортом, выдача багажа.

Фото: М. Паламарчук