Победители конкурса «Родная земля» смогут побывать на Байкале

28 Апреля 2017 года, 12:05

РОССИЯ/ 28 апреля/ БИ-ПОРТ - Межрегиональный социально-экологический конкурс «Родная земля», посвященный Году экологии и 100-летию заповедной системы России, проводится Федеральной службой по надзору в сфере природопользования и Фондом «СУЭК – РЕГИОНАМ» в краях и областях, где работают предприятия Сибирской угольной энергетической компании. В столице Кольского Заполярья организационную поддержку Конкурсу оказывает Мурманский морской торговый порт.

Конкурс «Родная земля» проводится с целью популяризации краеведения, а также для повышения уровня экологической культуры молодежи и привлечения подростков к решению экологических проблем.

В Конкурсе, который будет проходить летом 2017 года, могут принять участие старшеклассники в возрасте 14-17 лет, которые увлекаются краеведением и природоохранной деятельностью. Для этого необходимо в срок до 15 мая подать электронную заявку и оригинальный собственный План социально-экологических мероприятий и проектов в Оргкомитет Конкурса на E-mail: ChadaevaGF@portmurmansk.ru.

Пять победителей регионального отбора смогут принять участие в заключительном этапе Конкурса, который в августе пройдет в формате научно-полевого лагеря на озере Байкал.