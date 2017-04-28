За чердаки и подвалы должны платить во всех регионах

28 Апреля 2017 года, 18:17

РОССИЯ/ 28 апреля/ БИ-ПОРТ – Главный жилищный инспектор России Андрей Чибис разъяснил, как следует рассчитывать платежи за общедомовые нужды, пишут «Известия». В ответ на обращения, связанные с ростом платежей, он направил официальное письмо региональным органам исполнительной власти, в котором прояснил спорные моменты.

Чибис подтвердил, что нормативы, по которым производится оплата, в том числе электричества на чердаках и в подвалах, установлены в соответствии с законом. Он уточнил, что нормативы для платежек составлены верно не во всех регионах. По данным некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль», плата за чердаки, подвалы и лестницы сейчас введена в 77 регионах страны.

«Имеют место случаи установления уполномоченными органами нормативов потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды с нарушениями правил №306... В этом случае уполномоченному органу следует незамедлительно принять меры по устранению нарушений действующего законодательства, а органам государственного жилищного надзора в рамках исполнения возложенных на них полномочий обеспечить надлежащий контроль», — написал чиновник.

Андрей Чибис подчеркнул, что жильцы имеют право оплачивать ОДН по счетчикам (с января этого года они были лишены такой возможности).

В письме указано, за какие именно общедомовые площади должны платить жильцы. Для расчетов платы за воду должны учитываться «площади межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, помещений охраны (консьержа) в этом многоквартирном доме, не принадлежащих отдельным собственникам». В счетах за электричество учитывается «в том числе площадь чердаков и подвалов». Подчеркивается, что действующие нормативы не будут пересматриваться.

В соответствии с последней редакцией Жилищного кодекса с 1 января этого года граждане стали оплачивать отдельно коммунальные услуги, которые идут на содержание общедомового имущества. Сюда относятся расходы электричества на освещение подъездов, вода для уборки и т.п. Первые мониторинги показали, что во многих регионах плата за ЖКХ существенно выросла.

Одной из причин роста расходов эксперты называют как раз произвольно учитываемую в расчетах общедомовую площадь. Так, НП «ЖКХ Контроль» в результатах своего мониторинга отметило, что суммы начислений увеличились «в тех регионах, где в площадь общего имущества в расчетах ОДН по электроэнергии добавили чердаки и подвалы».

«В Общественной палате были проведены слушания по росту платежей за ЖКХ в течение января–марта. Мы настаивали, чтобы порядок расчета платы и нормативы были изменены, там присутствовал и Андрей Чибис. А согласно письму, всё сохраняется и, более того, утверждается для всех регионов. Соответственно, по-прежнему будут высокие платежи и возмущение населения», — сказал член Общественной палаты Игорь Шпектор.

По данным Общественной палаты, после перехода на новый порядок расчета коммунальные платежи выросли в среднем на 300–500 рублей в месяц. По мнению Шпектора, формула расчета платежей требует пересмотра, поскольку их размер существенно превосходит реальные расходы. С ним согласна председатель комитета Государственной думы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

«При их определении применяется расчетный метод, наименее точный, туда можно при желании любую сумму подвести. Мы с этим боремся, считаем, что нормативы надо снизить», — отметила Хованская. При этом подтверждение возможности жильцам оплачивать ОДН по счетчикам, а не по нормативам, по словам Хованской, особого значения не имеет, поскольку Госдума уже в первом чтении приняла закон, который дает эту возможность.

Руководитель комитета «Опоры России» по ЖКХ Полина Денисова считает, что предложенный Минстроем порядок расчета совершенно корректен, а нормативы даже занижены.

«В результате этого расходы на содержание ОДН просто превращаются в убытки управляющих компаний. Это добавляется к накопленной за годы задолженности жильцов. Постоянный рост непрофильных расходов при одновременной недостаточной собираемости с населения подталкивает вполне добросовестные компании к банкротству», — сказала она.

По данным мониторинга партийного проекта «Единой России» «Управдом», норматив ОДН на электроэнергию завышен в 24 регионах России. Нормативы ОДН на холодную воду оказались завышены в девяти регионах.