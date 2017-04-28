Третий «Грачонок» для Северного флота спущен на воду

28 Апреля 2017 года, 12:25

РЫБИНСК/ 28 апреля/ БИ-ПОРТ – В Рыбинске на судостроительном предприятии «Вымпел» спустили на воду противодиверсионный катер нового поколения «Грачонок» (проекта 21980). Планируется, что катер войдет в состав Северного флота, сообщили в министерстве обороны.

После спуска на воду и проведения швартовных испытаний катер совершит переход в Кронштадт, где пройдет заводские ходовые и государственные испытания, по завершении которых на катере будет поднят Андреевский флаг.

На катера проекта 21980 возложены ответственные задачи противодиверсионной службы в пунктах дислокации сил флотов, в акваториях прилегающих к пунктам базирования и в отдельных морских районах.

Ранее два таких катера, один из которых получил имя «Юнармеец Заполярья», уже поступили на службу в Гаджиево.