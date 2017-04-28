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Главная » НОВОСТИ » Игорь Орлов: в Баренц-регионе нет «холодной войны»
 
 
 
 
28 Апреля 2017 года, 12:38

Игорь Орлов: в Баренц-регионе нет «холодной войны»


АРХАНГЕЛЬСК/ 28 апреля/ БИ-ПОРТ — В отношениях между Баренц-регионами нет «холодной войны», об этом рассказал глава Архангельской области Игорь Орлов.

«Мы научились создавать условия, когда находясь в близкой коммуникации, можем противостоять более серьезным вызовам и трудностям, и у нас очень близкие отношения, и личные, и между регионами. Складывается ощущение, что кому-то хочется, чтобы понятие «холодная война» вернулось в отношения между нашими государствами, но, надеюсь, руководство стран этого не допустит», - заявил Орлов.

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