Природный парк «Кораблекк» будет создан в Печенгском районе

28 Апреля 2017 года, 13:14

МУРМАНСК/ 28 апреля/БИ-ПОРТ – Сегодня на заседании правительства Мурманской области было принято постановление о создании в Печенгском районе природного парка «Кораблекк».

Общественные слушания по вопросу создания парка «Кораблекк» состоялись еще в ноябре 2015 года. После этого проводились полевые работы, разрабатывалось проектное положение, шло согласование проектов постановления и т.д., отметила министр экологии и природных ресурсов Мурманской области Эльвира Макарова. Законопроект о создании был внесен 16 декабря.

«Территория парка занимает площадь 8000 га, состоит из западного участка – Каскама, и восточного – Кораблекк. Здесь более 350 видов сосудистых растений, 232 вида птиц, 22 вида млекопитающих. Есть здесь также краснокнижные виды. Интересен и ландшафт территории», – рассказала Макарова на заседании.

В парке предполагается разрешить традиционное природопользование, при котором не нарушается режим парка, рыболовство, санитарные рубки леса, туризм, передвижение на маломерных моторных судах, сбор ягод и грибов, проведение научных исследований и экологического мониторинга. Под запретом окажутся перевод земель парка в земли других категорий, распашка земель, новое строительство, охота, прокладка новых дорог и т.д.

«Охраняемые территории не могут ограничиваться только природоохранной ролью. Перед нами стоит задача сделать их комфортными для людей при безусловном сохранении уникальных природных объектов и соблюдении триединства экологической, экономической и социальной составляющих проектов», – заявила министр.

Макарова подчеркнула, что даже пешеходное движение без дорог в парке будет запрещено. Для охраны территории она предлагает привлекать штатных инспекторов, а также возродить институт общественных инспекторов. Рейдовые мероприятия будет проводить Отдел контрольно-надзорной деятельности и Дирекция ООПТ. По словам министра, для финансирования будут привлечены внебюджетные источники.

«Создание природного парка «Кораблекк» имеет особое значение в решении целого спектра задач в области охраны окружающей среды. Принятие положения о создании парка позволит обеспечить сохранность уникальных природных комплексов Печенгского района и станет знаковым событием Года ООПТ», – заключила Макарова.