Новая федеральная трасса свяжет Карелию и Архангельск

28 Апреля 2017 года, 16:07

МУРМАНСК/ 28 апреля/ БИ-ПОРТ — Транспортные коммуникации между Мурманской и Архангельской областями уже налажены, однако проблемы остаются с дорогой в Карелию, считает губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

«Связь между регионами есть в любом случае. Но, конечно, надо обустроить инфраструктуру, в частности придорожную. На развитие транспорта в наших регионах накладывают отпечаток их огромные территории, но мы их отстроили за многие годы сосуществования и мы будем их развивать, без всплесков. Сейчас нет проблем добраться в Мурманск. С Карелией пока сложнее, но мы в процессе», - рассказал Орлов.

На сегодняшний день, по словам Орлова, Карелию и Архангельск связывают только железнодорожные и водные маршруты, однако прямого автомобильного сообщения между регионами нет. Однако власти работают в этом направлении и разрабатывают проект федеральной трассы, которая свяжет область с республикой.