Право находиться в России в течение 72 часов без визы увеличило турпоток в Архангельске

28 Апреля 2017 года, 13:27

АРХАНГЕЛЬСК/ 28 апреля/ БИ-ПОРТ — Постановление, в рамках которого туристы могут в течение 72 часов находиться на территории страны без ограничений, увеличило поток туристов в Архангельск в четыре-пять раз, отметил глава региона Игорь Орлов.

«Особенно радует, что развивается круизный туризм. Новое судно в порту — это ведь значительные средства в казну», - отмечает Орлов.

Туризм является одной из наиболее активно развивающихся сфер в Мурманской области. Так, по данным отчёта губернатора Марины Ковтун, общий турпоток в регион в 2016 году составил 316 тысяч человек, что превышает показатели 2015 года на 3,5%.