Суд ЮАР заблокировал договоренности с Россией в сфере атомной энергетики

28 Апреля 2017 года, 18:33

МИР/ 28 апреля/ БИ-ПОРТ — Суд ЮАР признал незаконными предварительные договоренности с Россией в области атомной энергетики. Причиной стала необходимость предварительного прохождения сделок на строительство АЭС через парламент африканской страны. Однако генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что решение суда не повлияет на сотрудничество с компанией.

Как рассказал в интервью радио Sputnik член общественного совета госкорпорации «Росатом» и член совета Центра экологической политики России Валерий Меньшиков, главной причиной блокировки соглашений стали внутриполитические разногласия.

«Вмешались две большие негосударственные экологические организации, которые подали в Верховный суд ЮАР протест. Они считают, что нужно пересматривать всю национальную программу развития атомной энергетики. Во-вторых, через налоги и повышение тарифов на электроэнергию. Население понесет значительные расходы, и возникнут риски для окружающей среды. Верховный суд рассмотрел это обоснование и принял решение, которое в первую очередь, касалось «Росатома», как нашего основного представителя», - отметил эксперт. По мнению Меньшикова, подобная ситуация может продолжаться в африканском государстве в течение нескольких месяцев или даже лет.

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