Внешнеторговый оборот Мурманской области за три месяца превысил миллиард рублей

28 Апреля 2017 года, 14:20

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 28 апреля/ БИ-ПОРТ — По данным таможенной статистики по итогам первых трёх месяцев текущего года внешнеторговый оборот Мурманской области увеличился на 22,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным мурманской таможни, он составил 1,3 миллиарда долларов.

По сравнению с аналогичным периодом на 17,5% увеличены объемы экспорта и на 57,0% — объемов импорта, при этом стоимость экспортных поставок в январе-марте этого года превысила стоимость импортных в 5 раз и составила 84,2% внешнеторгового оборота.

Экспорт за первые три месяца текущего в стоимостном выражении составил 1,15 миллиарда долларов. Основные вывозимые из региона товары: металлы и изделия из них, продовольственные товары и в частности, рыба и ракообразные, а также минеральные продукты.

Импорт за первые три месяца текущего в стоимостном выражении составил 215,6 миллионов долларов. В основном в страну ввозили продукцию машиностроения, например суда, лодки и другие плавучие средства, а также минералы и продукции химпромышленности.

Внешнеторговый товарооборот региона по-прежнему ориентирован на страны дальнего зарубежья. В январе-марте текущего года внешнеторговые операции осуществлялись с 47 странами мира, в тройке крупнейших стран-партнеров — Нидерланды, Швейцария и Республика Корея, присутствуют также Финляндия, Германия, Литва, Испания, Бельгия, Норвегия, Китай, Южная Африка, Бразилия и другие страны.

Фото: Twitter