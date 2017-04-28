Твёрдые бытовые отходы являются одной из главных экологических проблем СЗФО

28 Апреля 2017 года, 13:55

АРХАНГЕЛЬСК/ 28 апреля/ БИ-ПОРТ — Одной из главных экологических проблем Северо-Запада России являются непереработанные твёрдые бытовые отходы.

«Для Архангельской области самой болезненной проблемой являются свалки бытовых отходов. Это самое сложное для нас потому, что в России до определенного времени не существовало системы переработки отходов, только захоронение», - считает глава области Игорь Орлов.

Напомним, что Мурманская область вошла в число «пилотных» регионов по внедрению новой системы обращения с ТБО. Правительство области уже утвердило «дорожную карту» перехода, а строительство первого полигона завершится уже в конце этого года.