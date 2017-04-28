Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 9,25% годовых

28 Апреля 2017 года, 14:03

РОССИЯ/ 28 апреля/ БИ-ПОРТ - Совет директоров Банка России 28 апреля 2017 года принял решение снизить ключевую ставку до 9,25% годовых. Совет директоров отмечает приближение инфляции к целевому уровню и продолжающееся снижение инфляционных ожиданий, а также восстановление экономической активности. Вместе с тем инфляционные риски сохраняются.

Принимая решение о ключевой ставке в дальнейшем, Банк России будет оценивать соотношение вероятностей реализации базового сценария (снижение цен на нефть до $40 за баррель) и сценария с ростом цен на нефть, а также дальнейшую динамику инфляции и развитие экономики относительно прогноза.

Фото: Екатерина Кузьмина/РБК