Пять расчетов задействованы для тушения пожара на Зеленой

28 Апреля 2017 года, 14:25

МУРМАНСК/ 28 апреля/ БИ-ПОРТ – В Мурманске продолжается ликвидация пожара на улице Зеленой, 60. В МЧС информация о возгорании жилого двухэтажного дома поступила в 12:00.

«Локализация была произведена в районе 12:40. Проводилась эвакуация, на месте работают пять расчетов. Сейчас решается вопрос о временном размещении людей», – рассказала «Би-порту» сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Мурманской области Татьяна Абрамова.

Как стало известно агентству, в 8-квартирном доме было прописано более 30 человек.

Фото: Андрей Жмулевский