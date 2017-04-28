Сергей Лавров встретится с главой финского МИДа в Хельсинки

28 Апреля 2017 года, 14:48

ФИНЛЯНДИЯ/ 28 апреля/ БИ-ПОРТ — Министр иностранных дел России Сергей Лавров на следующей неделе посетит Хельсинки и встретится со своим финским коллегой Тимо Сойни, сообщает The Independent Barents Observer.

«Министры обсудят двусторонние вопросы между Финляндией и Россией и региональные вопросы, в том числе сотрудничество в Арктике», - говорится в пресс-релизе МИД Финляндии. Кроме того, на повестке встречи — ситуация на Украине, в Сирии и Северной Корее, а также безопасность в Балтийском регионе и другие актуальные международные вопросы, сообщает министерство. Лавров также планирует встретиться с главой государства Саули Нийнистё.

Сообщается, что визит состоится в четверг, 4 мая — менее чем за неделю до того, как Соини отправится на заседание Арктического совета на Аляске. Напомним, что Финляндия возглавит Арктический совет на период с 2017 по 2019 годы.

Фото: Thomas Nilsen