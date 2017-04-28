Tele2 и фонд «Навстречу переменам» ищут социальных предпринимателей во всех регионах России

28 Апреля 2017 года, 15:00

РОССИЯ/ 28 апреля/ БИ-ПОРТ – При поддержке Tele2 24 апреля стартовал III Всероссийский конкурс социальных предпринимателей, организованный фондом поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам».

Цель конкурса – поддержать людей и организации, которые не остаются равнодушными к социальным проблемам детства в своем регионе и разрабатывают инновационные способы их решения. Социальные предприниматели со всей России смогут зарегистрироваться для участия в конкурсе до 16 июня 2017 года – для этого достаточно оформить заявку на сайте фонда.

В этом году в финале конкурса «Навстречу переменам – 2017» жюри отберет восемь проектов. Четыре финалиста получат от фонда «Навстречу переменам» начальное финансирование проекта на один год в размере 1,2 млн рублей. Остальным организаторы предоставят специальные условия по сбору средств на краундфандинговой платформе Planeta.ru.

Для всех победителей будут разработаны индивидуальные программы поддержки и профессионального развития. Кроме того, финалисты получат информационное сопровождение в своем регионе и консультационную помощь в продвижении проектов в формате бизнес-инкубатора, где наставниками выступят сотрудники компаний-партнеров.

Конкурс будет проходить в несколько этапов: до 16 июня социальные предприниматели смогут подать свои заявки на сайте фонда; потом состоятся волонтерские чтения, в ходе которых сотрудники компаний-партнеров фонда рассмотрят каждый проект и проведут предварительный отбор заявок; к 4 августа будут проведены оценки участников, и по итогам будет составлен шорт-лист проектов, которые пройдут в следующий этап конкурса.

С 4 августа по 1 ноября участники, вошедшие в шорт-лист, посетят обучающие семинары. И 30 ноября полуфиналистов пригласят в Москву для очной защиты проекта перед жюри, состоящим из топ-менеджмента компаний-партнеров фонда и детей сотрудников компаний. Они оценят бизнес-планы и презентации участников по следующим критериям: острота выявленной проблемы, жизнеспособность решения, профессиональные и личностные качества конкурсанта.

В конкурсе «Навстречу переменам – 2016» приняли участие более 300 социальных предпринимателей, предложивших решения проблем детства. В финал конкурса попал проект Евгении Патракеевой из Санкт-Петербурга, разработавшей онлайн-ресурс, где собраны информационные материалы о сахарном диабете первого типа, а также представлена инновационная онлайн-школа для пациентов. Кроме того, в полуфинал вошли два проекта из Архангельской области: социальные предприниматели региона предложили идеи по решению вопроса обеспечения младенцев специальной одеждой и питанием.

Победителями стали четыре проекта: Московский инклюзивный театр «Взаимодействие», в котором задействованы актеры с синдромом Дауна; Уральский проект по созданию специальных велосипедов для детей с поражениями опорно-двигательного аппарата; Сибирский проект по изготовлению приборов для улучшения качества жизни слепых и слабовидящих детей и другой Сибирский проект, разработавший мобильное приложение для детей с сахарным диабетом первого типа.