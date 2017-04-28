ИТ Консалтинг стал серебряным партнером программы «АльфаДок»

Компания «ИТ Консалтинг» (входит в группу «IT Полюс») подтвердила статус Серебряного партнера программы «АльфаДок». «АльфаДок» (разработка НПЦ «Кейсистемс-Безопасность») – это онлайн-сервис для автоматизации процессов по защите информации. Сервис позволяет поддерживать документы в актуальном состоянии в случае изменений в нормативной базе и внутриорганизационных изменений, таких как кадровые изменения, замена оборудования, программного обеспечения и других.С Альфа-Док клиенты могут быть уверены в постоянной готовности к проверкам Роскомнадзора, а также ФСБ и ФСТЭК России (в части принятия организационных мер).
Подробнее о возможностях по защите информации здесь.