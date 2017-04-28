В Мурманском Центре занятости прошла презентация объектов доступной среды

28 Апреля 2017 года, 17:20

МУРМАНСК/ 28 апреля/ БИ-ПОРТ - ГОБУ Центр занятости населения г. Мурманска стал более доступным и комфортным для обслуживания людей с инвалидностью.

С января 2016 года здесь началась реализация государственной программы «Доступная среда», и 27 апреля состоялась презентация объектов доступной среды.

За счет средств федерального бюджета в размере 699 тысяч рублей были установлены электрический подъемник, уличная комплексная мнемосхема, а также звуковая мнемосхема в холле ЦЗН.

Из областного бюджета были выделены денежные средства в размере 1235 тысяч рублей на переоборудование санитарного узла для всех категорий инвалидов, включая инвалидов-колясочников.

Мурманский Центр занятости населения за счет оптимизации бюджета приобрел дополнительное оборудование для обеспечения доступной среды: индукционную систему «Исток» (кнопки вызова персонала для сопровождения инвалидов), систему «Пульсар» (оборудование для слабослышащих), тактильные наклейки и таблички, поручни и костыли.

В планах Центра занятости в соответствии с паспортизацией объекта и согласования с федеральными и областными организациями инвалидов реализация нового проекта – установка лифта в многоэтажном здании ЦЗН г. Мурманска для обслуживания всех групп граждан с инвалидностью.