Мурманская и Ярославская область будут сотрудничать в сфере судостроения

28 Апреля 2017 года, 16:20

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 28 апреля/ БИ-ПОРТ — Мурманская и Ярославская область подписали дополнение к соглашению о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между администрациями регионов.

Как сообщили в областном правительстве, документ направлен на усиление кооперации и расширения взаимовыгодных связей между регионами. В соглашении внимание уделяется развитию судостроительной промышленности, и в частности обновлению рыбопромыслового флота.

Отмечается, что рыбодобывающие предприятия Заполярья заинтересованы в сотрудничестве с судостроительными компаниями Ярославля. В марте прошлого года между Ассоциацией прибрежных рыбопромышленников и фермерских хозяйств Мурмана и судостроительным заводом «Вымпел» в Рыбинске было заключено соглашение о взаимодействии по вопросам строительства рыбопромыслового флота для нужд предприятий – членов отраслевого объединения. Сейчас уже разработаны два проекта судов прибрежного лова, ведется работа по подписанию контракта.