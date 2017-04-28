В Мурманске отметили «День призывника»

28 Апреля 2017 года, 15:55

МУРМАНСК/ 28 апреля/ БИ-ПОРТ - Сегодня в центре Мурманска в третий раз прошла военно-патриотическая акция, посвящённая Дню призывника. Акция проводится для того, чтобы ребята, которые уходят в армию не боялись прохождения службы. Желающие служить смогли получить подробные консультации от специалистов военного комиссариата и кадровых органов. В пункте приёма граждан можно было написать заявление и оформить документы для поступления на контрактную службу.

«Служба в армии – священный долг настоящего мужчины. Каждый юноша обязан уметь защищать Родину, и этому учат в армии. Молодых людей научат обращению современному оружию, навыкам ведения боевых действий, а главное они приобретут те личные качества, которые в дальнейшем прослужат им всю жизнь», - сказал глава администрации города Мурманска Дмитрий Филиппов.

В ходе акции на улицах города были развёрнуты выставки вооружения, снаряжения, военной и специальной техники, которые применяются военнослужащими Северного флота для выполнения поставленных задач. На выставках продемонстрировали боевую технику морских пехотинцев и мотострелков, пусковые установки зенитного ракетного комплекса, реактивную артиллерийскую систему «Град», а также образцы техники и средств радиационной, химической и биологической защиты и инженерных подразделений. На главной концертной сцене Мурманска выступили творческие коллективы города. Ученики спортивных школ и военнослужащие бригады морской пехоты показали свои навыки рукопашного боя.

«Ребята, которые уходят служить в армию с нашего города, не подводили ни разу. От всех командиров частей всегда приходили благодарственные письма как в администрацию города, так и в военный комиссариат Мурманской области», - сказал начальник отдела призыва военного комиссариата Мурманской области Вадим Бугаев.