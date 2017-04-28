Семьи Мурманска получили свидетельства на получение соцвыплат для покупки квартир

28 Апреля 2017 года, 16:33

МУРМАНСК/ 28 апреля/ БИ-ПОРТ — За время действия программы «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона» свои жилищные условия смогли улучшить 1139 молодых и многодетных семей. Сегодня свидетельство на получение социальных выплат для приобретения и строительства жилья получили еще 38 семей.

«Значимость программы сложно переоценить, – отметил на церемонии вручения свидетельств мэр Мурманска Дмитрий Филиппов. – Ведь каждая молодая семья, особенно та, которая планирует рождение детей, нуждается в поддержке».

АГМ