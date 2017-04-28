Ростелеком в Мурманске присоединился к всероссийской акции «Неделя без турникетов»

28 Апреля 2017 года, 16:15

МУРМАНСК/ 28 апреля/ БИ-ПОРТ - 21 апреля 2017 года в Мурманском филиале ПАО «Ростелеком» прошла экскурсия для студентов Мурманского государственного технического университета. Студенты побывали на крупнейшем предприятии связи Заполярья в рамках всероссийской акции «Неделя без турникетов».

Специалисты «Ростелекома» познакомили ребят с современным оборудованием, которым сегодня оснащено предприятие, объяснили основные принципы организации системы передачи данных и волоконно-оптических линий связи.

Учащиеся осмотрели технические площадки филиала - ЦАТС, оптический кросс, аккумуляторные и выпрямительные помещения, линейно-аппаратный зал. Также посетили службу управления сетями связи и службу мониторинга сетей, своими глазами увидели где «бьется сердце» всей сети региона.

Как отметил начальник Управления по работе с персоналом Мурманского филиала ПАО «Ростелеком» Игорь Рыжков: «Подобные встречи со студентами и школьниками важны. Они позволяют донести до молодого поколения всю сложность и актуальность работы нашей компании. «Ростелеком» – один из ведущих и наиболее привлекательных работодателей Мурманской области, чему в немалой степени способствуют открытость и прозрачность при наборе сотрудников. Также проведение подобных профориентационных акций позволяет нам значительно расширить банк данных компании».

Всероссийская акция «Неделя без турникетов» – это комплекс мероприятий, направленных на профориентационное информирование о деятельности ведущих предприятий России и популяризацию профессий и специальностей, востребованных на промышленном производстве, иначе говоря – знакомство школьников, студентов и их родителей с работой предприятий, расположенных в их регионе.