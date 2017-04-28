Лучшие студенты Мурманска побывали в офисе мурманского отделения «МегаФона»

28 Апреля 2017 года, 16:55

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 28 апреля/ БИ-ПОРТ — Участники XVI городского конкурса «Студент года» побывали в офисе мурманского отделения «МегаФона». Вчера, 27 апреля, студенты встретились с ТОП-менеджерами компании, посетили коммутатор и представили свои презентации жюри.

По условию конкурса, оператор связи, отвечающий за профессиональный этап кейс-задания, накануне рассказал ребятам о трендах в мобильном мире и предложил провести самостоятельное исследование — собрать информацию о наиболее популярных и полезных приложениях для студенческой молодежи.

Участники ежегодного городского конкурса «Студент года» решают на пути к финалу множество интересных задач. Важным и полезным опытом становится для них решение кейса от «МегаФона», который в этот раз был посвящен мобильным приложениям, изменяющим мир к лучшему, делающим жизнь более удобной и успешной. В их числе и собственные услуги «МегаФона» — сервисы «Личный кабинет» и «МегаФон.Таргет», помогающие соответственно самостоятельно управлять услугами связи и делать эффективные информационные и рекламные рассылки, и многие другие.

Конкурсанты представили свои исследования мира мобильных приложений в групповом и индивидуальном формате. Наиболее интересным членам жюри показался кейс Владимира Грищука, студента «Мурманского индустриального колледжа». В групповом зачете мобильные эксперты выделили сразу две команды — в составе ребята из 8 городских профессиональных учебных заведений. Они стали победителями этого этапа конкурса и обладателями памятных подарков. Всех «Студентов года» ждала экскурсия на базовую станцию и коммутатор «МегаФона», а также брифинг с руководителями Мурманского отделения компании, которые ответили на многочисленные вопросы о связи и устройстве мобильных сетей.

Конкурс «Студент года» проводят Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Администрации Мурманска, МАУ МП «Объединение молодежных центров» и Мурманский городской студенческий совет. «МегаФон» выступает соорганизатором конкурса и оказывает содействие в проведении ключевого этапа — выполнении кейс-задания. Обладатель главного титула «Студент года» и планшета 4G/LTE от «МегаФона» определится уже в мае.

«Мы стараемся дать студентам реальную ситуацию и предлагаем задачу, заставляющую применять ранее накопленные знания и приобретать новые, — комментирует менеджер по связям с общественностью Мурманского отделения компании «МегаФон» Галина Куракова. — В кейсах ребята не только оценили функциональность своих гаджетов, они больше узнали о своем окружении — родных и друзьях, выявили тренды в исследуемой области и предложили подборки полезных приложений. Некоторые из них — «Умный транспорт», Wattpad, приложение для писателей, приложение Artbit, которое распознаёт любые предметы искусства, как Shazam — музыку — мы взяли на карандаш».