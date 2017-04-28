Мурманчанам раздадут георгиевские ленточки

28 Апреля 2017 года, 17:50

МУРМАНСК/ 28 апреля/ БИ-ПОРТ – Со 2 по 4 мая жители Мурманска смогут получить георгиевскую ленточку на улицах города.

«Волонтеры Победы» вручат ленты как условный символ военной славы, публично демонстрируя свое уважение к воинам, сражавшимся за Отечество, всенародную гордость за великую Победу», – прокомментировали событие в городской администрации.

Места, дата и время проведения:

2 мая с 16:00 до 17:00 - площадка возле кинотеатра «Мурманск» (улица Полярные Зори, 51/33), в городском парке культуры у памятника Найденову, на площадке возле кинотеатра «Атлантика» и в районе Абрам-мыс

3 мая с 16:00 до 17:00 - возле памятника Анатолию Бредову, на площадке перед МБУК Дворец культуры «Судоремонтник» в Росляково и возле ТЦ «Флагман»

4 мая с 16:00 до 17:00 - площадка возле кинотеатра «Мурманск», в городском парке культуры у памятника Найденову, на площадке возле кинотеатра «Атлантика».

Напомним, акция стартовала 24 апреля в рамках «Дней единых действий».

АГМ