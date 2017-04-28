ВИЧ-инфицированным россиянам разрешат усыновлять детей

28 Апреля 2017 года, 19:35

РОССИЯ/ 28 апреля/ БИ-ПОРТ – ВИЧ-инфицированным россиянам могут разрешить усыновлять детей или брать их под опеку, пишет «Коммерсант». Это один из пунктов плана мероприятий по реализации стратегии по борьбе с распространением ВИЧ. Документ подписан премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Несмотря на то, что документ подписан Медведевым 20 апреля, на сайте правительства он не опубликован до сих пор. Источник в правительстве сообщил, что распоряжение будет обнародовано 2 мая. В Министерстве здравоохранения отказались комментировать документ до его опубликования.

Итоговый вариант документа предусматривает необходимость актуализации к третьему кварталу 2017 года нормативно-правовых актов, регламентирующих вопросы предупреждения ВИЧ-инфекции, эпидемиологического контроля над ее распространением, а также социальной поддержки лиц с ВИЧ. Меры поддержки будут включать психологическую и юридическую помощь. Отдельно оговаривается, что субъектам необходимо принять соответствующие акты, которые регламентируют меры поддержки беременных женщин с ВИЧ, детей, рожденных инфицированными матерями, а также усыновителей и опекунов детей с ВИЧ.

«Очень важно, чтобы был проработан механизм обеспечения детей, рожденных ВИЧ-положительными женщинами, детскими смесями,— заявила исполнительный директор НП Е.В.А. Ирина Евдокимова.— Для профилактики передачи ВИЧ женщины не кормят новорожденных грудью, а значит, им нужны смеси. По данным опроса НП Е.В.А., только 20,3% ВИЧ-положительных женщин из десяти регионов получили смеси в полном объеме».

Затронута и тема ВИЧ-диссидентства — популярного антинаучного течения, отрицающего существование этой инфекции. К третьему кварталу 2018 года должен быть разработан федеральный закон, предусматривающий внесение изменений в законодательство «в части установления запрета на распространение информации, призывающей к отказу от медосвидетельствования для выявления и лечения ВИЧ, и мер ответственности за ее распространение».

План предусматривает «внесение изменений в перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить ребенка и принять его под опеку, взять в приемную или патронатную семью». В документе предусматривается, что ВИЧ-инфицированным разрешат усыновлять детей, объяснил источник, знакомый с ходом обсуждения плана.

«Во-первых, это возможно, если человек принимает терапию. Кроме того, есть дети-отказники с ВИЧ-инфекцией. Почему же ВИЧ-инфицированный не может усыновить такого ребенка?», – говорит источник. Судя по документу, соответствующие изменения в нормативные акты должны быть внесены не позднее второго квартала 2018 года.

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