В столице северного флота отметили день города вместе с Ростелекомом

28 Апреля 2017 года, 16:27

СЕВЕРОМОРСК/ 28 апреля/ БИ-ПОРТ - 22 апреля 2017 года Мурманский филиал ПАО «Ростелеком» принял активное участие в праздничных мероприятиях в честь Дня города Североморска.

На улице Сафонова в специально оборудованной демонстрационной зоне сотрудники компании представили горожанам популярные услуги связи, среди которых «Домашний Интернет» и «Интерактивное телевидение». Также все желающие смогли познакомиться с приставкой «Интерактивное ТВ 2.0», узнать о тарифных планах, условиях подключения, действующих скидках и акциях. Заявки на подключение к услугам можно было оформить прямо на месте.

«Ростелеком» развернул собственную интерактивную площадку, где всех гостей ждали интересные конкурсы и игры для детей. В специально организованной фотозоне участники мероприятий смогли сделать оригинальное фото на память, а зажигательная музыка и приятные сувениры от компании позволили получить горожанам заряд хорошего настроения.

Также в рамках праздника «Ростелеком» разыграл среди абонентов два ценных подарка - портативные зарядные устройства. Первый приз достался семейной паре, оформившей в этот день заявку на подключение услуг компании, второй приз ушел победителю тематического конкурса в соцсети «ВКонтакте».

«Мы от всей души поздравляем североморцев с праздником и желаем навсегда сохранить в ваших домах и семьях атмосферу счастья, внимания и поддержки! В свою очередь наша компания будет стараться, чтобы каждый житель столицы Северного флота смог по-достоинству оценить сервис и качество услуг, предоставляемых «Ростелекомом». Ведь современные услуги связи по оптическим технологиям уже доступны более 21 тысячи домохозяйств города», - отметила директор по работе с массовым сегментом Мурманского филиала ПАО «Ростелеком» Татьяна Седова.

Фотоотчет праздничных мероприятий представлен в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе Мурманского филиала ПАО «Ростелеком».