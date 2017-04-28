В Мурманске на ул. Достоевского сгорел лифт

29 Апреля 2017 года, 11:30

МУРМАНСК/ 29 апреля/ БИ-ПОРТ – Накануне вечером в Мурманске в одном из домов сгорел лифт, и сильно пострадали лестничные клетки.

«В 23 часа 33 минуты на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании лифта по адресу: г. Мурманск, ул. Достоевского, дом 6», - говорится в сообщении ГУ МЧС России по МО.

В результате пожара сгорела лифтовая кабина, обгорела лифтовая шахта на 7, 8, 9 этажах, в машинном отделении обгорел эл. двигатель, полностью закопчены лестничные клетки на 7, 8, 9 этажах. На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение: 10 человек личного состава и 3 единицы техники. Причины пожара устанавливаются.