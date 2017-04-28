СМИ: «Русские витязи» пролетят на новых истребителях

29 Апреля 2017 года, 12:27

РОССИЯ/ 29 апреля - В этом году впервые во время воздушной части парада Победы над Красной площадью пролетит ударная группа из пяти самолетов дальней авиации, передает РИА «Новости».

Как сообщили в Минобороны, необычное построение возглавит стратегический бомбардировщик Ту-160 «Белый лебедь».

«Ведомыми будут четыре экипажа дальних бомбардировщиков Ту-22М3», — отметили в военном ведомстве.

Также в составе «кубинского бриллианта» экипажи пилотажной группы «Русские витязи» впервые пролетят на новых истребителях Су-30СМ.

Открывать воздушную часть парада будут вертолеты Ми-26 и Ми-8. Всего в военном параде примут участие 72 самолета и вертолета.