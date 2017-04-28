Французские виноградники спасают теплом свечи

29 Апреля 2017 года, 12:55

ФРАНЦИЯ/ 29 апреля - Французские виноделы намерены использовать свечи и обогреватели, чтобы защитить молодые побеги винограда от внезапных заморозков. Об этом сообщает The Guardian.

Внезапные весенние заморозки могут повредить сорта некоторых самых известных винодельческих регионов Франции – Бордо и Бургундии. Температура упала до -7°, и фермеры обеспокоены, что новое похолодание может принести еще больше вреда.

Общий объем производства вина во Франции сократился на 10% в прошлом году из-за неблагоприятных погодных условий. Наиболее пострадал регион Шампань, где урожай снизился более чем на 20% из-за весенних заморозков по сравнению с предыдущим годом.