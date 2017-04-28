29 Апреля 2017 года, 11:35

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 29 апреля/ БИ-ПОРТ – В Баренцевом море спасли двух рыбаков, которых уносило в открытое море на маломерном плавсредстве. Как сообщили «Би-порту» в Пограничном управлении ФСБ России по западному арктическому району, сообщение о происшествии поступило в дежурную службу в 16:20 28 апреля. В указанный район был незамедлительно направлен пограничный сторожевой катер, который уже спустя час обнаружил любителей морской рыбалки.

«Пограничники подняли рыбаков на борт сторожевого катера. Медицинская помощь им не потребовалась. Спустя несколько часов двое жителей города Мурманска и их маломерное плавсредство были доставлены в порт Мурманска», - говорится в сообщении.