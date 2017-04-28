Жителям сгоревшей деревяшки предоставят временное жилье

29 Апреля 2017 года, 12:35

МУРМАНСК/ 29 апреля/ БИ-ПОРТ – Всем обратившимся за помощью жителям сгоревшего дома №60 по улице Зеленой будет предоставлено маневренное жилье. Об этом по итогам оперативного совещания рассказал Глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. Временный эвакуационный пункт расположился в здании школы №37.

Напомним, накануне в полдень на пункт управления ММБУ «ЕДДС» поступило сообщение о возгорании в доме №60 по улице Зеленой. Горела кровля деревянного дома. Пожару был присвоен номер 1-БИС. На месте возгорания работала противопожарная техника и другие аварийные службы. Все находившиеся в здании люди были эвакуированы, пострадавших нет.

Фото: Андрей Жмулевский