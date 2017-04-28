Подлодка «Вепрь» вернется на СФ до конца года

29 Апреля 2017 года, 14:00

МУРМАНСК/ 29 апреля/ БИ-ПОРТ - Судоремонтное предприятие «Нерпа» до конца 2017 года передаст в состав Подводных сил ВМФ многоцелевую атомную подводную лодку «Вепрь» (проекта 971). Об этом сообщает Минобороны.

Сообщается, что на подводной лодке выполнен широкий комплекс работ по восстановлению технической готовности и обновлению бортовых систем и механизмов. После испытаний АПЛ «Вепрь» продолжит выполнение задач по предназначению в составе группировки атомных многоцелевых подводных лодок Подводных сил Северного флота.

Атомная подводная лодка «Вепрь» спроектирована проектно-конструкторским бюро (СПМБМ) «Малахит» и построена на северодвинском предприятии «СЕВМАШ» по усовершенствованному проекту 971, что позволило иметь дополнительный модернизационный запас при последующих работах по обновлению систем жизнедеятельности подводной лодки и бортовых комплексов радиоэлектронного оборудования.

Большая атомная подводная лодка проекта 971 предназначена для борьбы с подводными лодками, корабельными группировками и нанесения ударов по наземным объектам противника. Она вооружена торпедно-ракетным комплексом, который состоит из восьми торпедных аппаратов и приспособлен для стрельбы как торпедами, так и крылатыми ракетами (обеспечивает одиночную и залповую стрельбу). Подводная лодка имеет традиционный двухкорпусный архитектурно-конструктивный тип конструкции.