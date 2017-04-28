Общественная палата РФ открыла виртуальную «книгу жалоб»

29 Апреля 2017 года, 14:28

РОССИЯ/ 29 апреля/ БИ-ПОРТ - На сайте Общественной палаты РФ открывается форма приема жалоб на отсутствие мест для детского отдыха.

«Просим всех неравнодушных граждан обращаться к нам и в тех случаях, когда по той или иной причине в вашем регионе стали возникать большие сложности с поиском компаний, которые занимаются организацией детских походов и других вариантов отдыха детей на природе, потому что многие из них не могут соответствовать новым жестким требованиям по обеспечению безопасности», - рассказала председатель Комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии и поддержки за рубежом Елена Сутормина.

Детский туризм подвергли тотальным проверкам после трагедии в детском лагере на Сямозере. Тогда погибли 14 детей.

В Общественной палате полагают, что не всегда результаты таких проверок можно назвать справедливыми. «Уже сейчас в ОП РФ жалуются многие представители сферы детского отдыха, рассказывая о том, что, например, туристическую компанию оштрафовали на крупную сумму из-за того, что в поезде, перевозящем детей на небольшое расстояние, не было вагона-ресторана», - говорится в сообщении.

В ОП считают, что все это может привести к массовому закрытию детских лагерей по всей стране.

«Количество проверок увеличилось настолько, что в некоторых регионах стало практически невозможно организовать отдых детям. Местным властям легче наложить множество запретов, чем брать на себя ответственность за безопасность отдыхающих. Стало много требований, касающихся перевозок групп детей в лагеря, на экскурсии и в походы, а также по организации питания», — рассказала Сутормина.

Сообщается, что на основе писем в «книгу жалоб» проведут анализ и сформируют рекомендации для Ростуризма, Минобразования, Минкультуры.