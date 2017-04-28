В подвале одного из домов Мурманска производят откачку воды

МУРМАНСК/ 29 апреля/ БИ-ПОРТ - В многоквартирном доме №2 на проспекте Кольском происходит откачка воды из подвала. По информации «Би-порта», из-за аварии произошло отключение теплоснабжения. Основные работы специалистов запланированы на завтра.
Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову
В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов
7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой
Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев
Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона
МУРМАНСК/ 29 апреля/ БИ-ПОРТ - В многоквартирном доме №2 на проспекте Кольском происходит откачка воды из подвала. По информации «Би-порта», из-за аварии произошло отключение теплоснабжения. Основные работы специалистов запланированы на завтра.