В Заполярье до +7° и дождь

МУРМАНСК/30 апреля/БИ-ПОРТ – В Заполярье сегодня ожидается переменная облачность. Временами дождь. Ветер восточный сильный. Температура воздуха +2+7°.
Как сообщают синоптики, днем 30 апреля погоду региона будет определять активный циклон, смещающийся с районов Прибалтики: по Мурманской области ожидаются интенсивные осадки, порывистый ветер, температура воздуха +2+7°. 1 мая Кольский полуостров будет находиться под влиянием постепенно заполняющегося циклона, поэтому днем интенсивность осадков уменьшится, температура воздуха существенно не изменится.
Сейчас в Мурманске 0 градусов; Ветер: северный 4-5 м/с; Давление: 769 мм.рт.ст.