9 человек спасали однокомнатную квартиру в Мурманске

30 Апреля 2017 года, 11:30

МУРМАНСК/30 апреля/БИ-ПОРТ – Накануне тревожным службам поступило сообщение о пожаре на пр. Ледокольный в областном центре.

«В 20 часов 44 минуты на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании в жилом доме по адресу: г. Мурманск, пр.Ледокольный, д.27», - говорится в сообщении ГУ МЧС России по Мурманской области.

В результате пожара обгорела и закопчена однокомнатная квартира по всей площади, мебель в комнате и в кухне. Обгорел и разобран. На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение: 9 человек личного состава и 3 единицы техники. Причины пожара устанавливаются.