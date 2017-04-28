30 Апреля 2017 года, 11:45

РОССИЯ/30 апреля - Президент России Владимир Путин поздравил пожарных с профессиональным праздником. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

«История пожарного дела в нашей стране берет свое начало в далеком 1649 году — с царского «Наказа о градском благочинии». С тех пор прошло не одно столетие, но традиции беззаветного служения профессии передаются из поколения в поколение. Вы и сегодня — на переднем крае борьбы с огненной стихией, и от ваших четких и слаженных действий, компетентности и мужества напрямую зависят здоровье и благополучие людей, сохранность материальных объектов», — говорится в поздравлении главы государства.

Владимир Путин призвал активнее внедрять в сферу передовые технологии и оборудование, совершенствовать систему предупреждения и профилактики чрезвычайных ситуаций, а также укреплять добровольческо-спасательную службу.