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Главная » НОВОСТИ » Сотрудника метро в Санкт-Петербурге обвиняют в халатности
 
 
 
 
30 Апреля 2017 года, 13:15

Сотрудника метро в Санкт-Петербурге обвиняют в халатности


РОССИЯ/30 апреля - В отношении сотрудника метро Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в халатности, из-за которой на станцию «Академическая» смог пробраться предполагаемый смертник Акбаржон Джалилов, передает «Фонтанка.ру».

Сообщается, что речь идет о 43-летнем Константине Ипполитове, который, по версии следствия, не организовал должным образом работу сотрудников службы контроля на метрополитене, поставив вместо заболевшего инспектора двух стажеров, которые не имели право на использование лучевой установки.

В материалах дела также говорится о том, что подозреваемый не расставил персонал по станции и не принял участия в досмотровых мероприятиях лично, что позволило Джалилову попасть в метрополитен.

3 апреля в вагоне поезда метро в Петербурге произошел взрыв, на месте погибли 11 человек. Следственный комитет России установил, что взрыв инициировал террорист-смертник. Позже число жертв теракта достигло 15 человек. Акции памяти и скорби по погибшим и пострадавшим прошли во многих городах России, включая Мурманск.

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