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Главная » НОВОСТИ » Сотрудники ГИБДД провели родительское собрание
 
 
 
 
30 Апреля 2017 года, 14:35

Сотрудники ГИБДД провели родительское собрание


КАНДАЛАКША/30 апреля/БИ-ПОРТ - В преддверии майских праздников сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Кандалакшский» в школе № 2 провели встречу с родителями и учащимися 5-6 классов.

Инспекторы рассказали о состояния детской аварийности в Кандалакшском и Терском районах. Особое внимание полицейские уделили самым распространенным нарушениям ПДД со стороны детей. Как считаю в ГИБДД, нередко дети попадают в ДТП из-за собственной неосторожности и невнимательности: выбегают на дорогу перед близко идущим транспортом, выскакивают из-за припаркованных автомобилей, играют у проезжей части или переходят ее в неустановленных местах.

Наиболее эффективным методом обучения становится личный пример родителей. Как показывает практика, дети склонны повторять действия взрослых. Предупредить эти нарушения и исключить риск травматизма ребенка родители могут только при систематическом обучении несовершеннолетних безопасному поведению на улице.

Завершилась встреча просмотром презентации и викториной на знание Правил дорожного движения, которая помогла ребятам закрепить озвученную информацию.

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